Equitation: la France monte à la 2e place du concours complet après le cross

Dans le spectaculaire écrin du parc du Château de Versailles et sous un soleil radieux - une première depuis le début des JO - les trois cavaliers tricolores ont franchi avec succès les 28 obstacles disposés le long du parcours d'un peu plus de 5 kilomètres.

"Le parcours nous semblait quand même assez ouvert, relativement simple, mais avec les conditions climatiques c'est devenu un peu glissant et plus compliqué, plus cardiovasculaire", a décrit Karim Laghouag, double médaillé olympique par équipes.

"Les chevaux les plus aguerris et, finalement, ceux qui courent le plus vite et le plus longtemps, sont mis à leur avantage", a-t-il poursuivi.

Ses coéquipiers, Stéphane Landois sur Chaman Dumontceau et Nicolas Touzaint sur Diabolo Menthe ont légèrement dépassé la limite de temps, se voyant infliger respectivement 2,80 points et 3,20 points de pénalité.