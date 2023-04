Euroligue: Monaco affrontera le Maccabi, le Zalgiris prend le dernier billet

Éliminé l'an passé lors du cinquième et dernier match des play-offs par l'Olympiacos soutenu par son public bouillant, la "Roca Team" aura cette fois l'avantage du terrain après avoir pris la quatrième place avant même son dernier match, vendredi sur le terrain de l'Efes Istanbul (défaite 87-72).

Mais, sur la route de son premier Final Four (et le premier d'un club du championnat de France depuis l'Asvel en 1997), elle trouvera de nouveau, à partir du 25 ou 26 avril, une salle incandescente: la Menora Mivatchim Arena tout de jaune colorée, antre du plus grand club d'Israël et l'un des meilleurs européens, monté à six reprises sur le toit du continent.

Le "Maccabi", sacré pour la dernière fois en 2014, s'est assuré de la cinquième place jeudi grâce à sa victoire après prolongation contre le Real Madrid (100-96). Une rencontre qu'a dû quitter prématurément, cheville en vrac, Lorenzo Brown, meneur américain champion d'Europe avec l'Espagne en 2022 et l'une des principales armes de Tel Aviv.