Euroligue: Monaco, la confirmation des habits d'un champion ?

Après avoir repris l'avantage (2-1) dans sa série face au club israélien mardi (83-78), la Roca Team n'est plus qu'à un succès du Final Four, du 19 au 21 mai à Kaunas.

"On y va pour gagner les deux matches, assurait le capitaine Yakuba Ouattara avant de s'envoler pour Tel-Aviv, pas intimidé par les sept couronnes européennes de son adversaire. "Beaucoup évoquent cette salle comme imprenable. On sait qu'elle ne l'est pas. Les gars sont prêts. On va rendre coup pour coup."

- Caillasses, insultes, crachats -

Si les hommes de Sasa Obradovic faisaient coup double jeudi, ils changeraient de dimension. Bien sûr, la route est longue d'autant qu'ils pourraient hériter en demi-finale de l'Olympiakos Le Pirée, leader de saison régulière et tombeur de l'ASM en quarts l'an dernier.