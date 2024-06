Finale NBA: Dallas humilie Boston lors du match 4 et s'offre un sursis

Dallas garde la lumière allumée, et avec la manière! Devant leur public, les Mavericks ont humilié Boston vendredi (122-84) lors du match 4 de la finale NBA, s'offrant un sursis alors que Boston ne mène plus que 3-1.

Critiqué pour une attitude négative et une sortie pour six fautes lors du match 3, le Slovène Luka Doncic a répondu avec 29 points et 5 passes, malgré une absence totale de réussite de loin (0 sur 8).

Vendredi au Texas, Dallas a attaqué très fort son match de la dernière chance, menant déjà 34-21 après le premier quart-temps, puis 61-35 à la mi-temps, et n'a plus relâché la pression, l'écart atteignant même 48 points lors du 4e quart-temps, une première en finale NBA depuis au moins 50 ans d'après ESPN.

"On sait qu'on ne peut plus perdre, on va se battre jusqu'au bout. Notre énergie était plus haute, tout le monde était très concentré en défense", a indiqué Doncic qui ne "paie pas attention" aux critiques reçues ces derniers jours.

"Il nous faudra jouer de la même façon (lundi), on sait à quel point il est difficile de bien jouer à Boston", a ajouté le Slovène.

- Mazzulla félicite Dallas -