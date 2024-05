Gilles Thomas vainqueur du Grand Prix du Global Champions Tour

Un peu plus rapide que Thomas, l'Irlandais Michael Duffy, sur Cantano, a terminé troisième après avoir renversé une barre. Associé à Blood Diamond, le Suédois Henrik von Eckermann a réalisé le meilleur chrono, mais il a commis deux fautes et s'est classé septième.

Thomas était le seul représentant belge dans le barrage. Avec quatre points de pénalité, Olivier Philippaerts (Legend of Love), Thibeau Spits (Calvino II) et Jérôme Guéry (Careca) ont terminé respectivement 9e, 14e et 17e. Nicola Philippaerts (Luna van 't Ruytershof), qui a écopé de 12 points de pénalité, s'est classé 26e et Pieter Devos (Jade) a abandonné.