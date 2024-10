"Goût amer" mais "journée positive" pour Alessia Corrao, cinquième à Abou Dabi

"On est toujours déçue de finir au pied du podium", a-t-elle confié à Belga au terme de sa journée. "J'ai vraiment bien senti cette journée. Je me sentais en forme et en confiance. Malheureusement, je ne suis pas parvenue à décrocher une médaille. J'ai tout donné, j'ai attaqué la Néerlandaise, mais je me suis fait contrer. Cela me laisse dès lors un goût amer, mais c'est le judo."

Cette cinquième place n'en reste pas moins le meilleur résultat obtenu par Alessia Corrao dans un tournoi du Grand Chelem. Elle avait déjà terminé septième, plus tôt dans l'année, à Antalya. Et cela lui donnera du cœur à l'ouvrage pour la fin de sa saison, avec notamment les Championnats d'Europe U23 en Pologne le mois prochain.