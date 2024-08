Grégory Wathelet passe en finale: "Ma plus grosse hantise, c'était le tour qualificatif"

"Je suis content que ce soit fait, parce que l'attente était longue. Je sentais que j'avais un cheval bien frais, en forme. Il fallait trouver le bon équilibre pour qu'il soit prêt au mieux aujourd'hui", a expliqué Grégory Wathelet, réserviste pour le concours par équipes et qui a remplacé, comme convenu, Wilm Vermeir en individuel.

"Ma plus grosse préoccupation était qu'il soit en confiance. Rentrer directement dans une épreuve est difficile. Il a besoin de sauter en plus. Il a peu sauté ici, sauf les échauffements. On savait qu'il ne fallait pas se rater aujourd'hui. Cela se joue à peu de choses. C'était plus difficile que prévu. Je savais qu'en passant un peu plus tard, un parcours rapide pourrait suffire. Je n'ai pas pris trop de risque en pensant à être rapide, au cas où. Heureusement parce qu'à la fin j'ai fait cette petite faute, dans l'avant-dernière ligne. Dès le début, j'avais mis un bon tempo. Ma plus grosse hantise, c'était aujourd'hui."