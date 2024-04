Hand: Hansen remisera le bandeau au placard après les Jeux

Partager:

Le handball s'apprête à perdre en même temps deux des meilleurs joueurs de l'Histoire: la star danoise Mikkel Hansen a emboîté le pas de son ami et rival Nikola Karabatic en annonçant à son tour, mercredi, qu'il prendrait sa retraite cet été à l'issue des Jeux olympiques. Le clin d'oeil est même double puisque les deux seuls joueurs à avoir été élus meilleur handballeur du monde à trois reprises tireront, sauf blessure, leur révérence à l'issue de ces Jeux organisés par Paris, où ils ont joué ensemble sept saisons durant (2015-2022).

Les deux arrières gauches ou demis centres, séparés de trois années (Karabatic est né en 1984, Hansen en 1987), livreront-ils le 11 août, dans le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (Nord), un ultime duel de légendes en finale, même s'ils ont moins d'impact dans leur équipe que lors de leurs plus belles années ? La rivalité sportive entre "Niko" et l'homme au bandeau a nourri la chronique du handball ces 15 dernières années sur fond de domination quasi sans partage de leurs sélections, qui détiennent les quatre derniers titres olympiques (2008, 2012 et 2021 pour la France, 2016 pour le Danemark). Hansen, aussi impitoyable avec son puissant bras droit sur un terrain qu'avenant et accessible en dehors, a ajouté un titre de champion d'Europe (2012) et trois mondiaux (2019, 2021 et 2023) à son palmarès.

C'est d'ailleurs lors d'un Mondial qu'il s'est révélé aux yeux de la France et du grand public. - "Toujours aussi amusant" - Celui de 2011, dont il a terminé meilleur buteur et achevé sur une finale d'anthologie à Malmö (Suède), où Français et Danois se sont rendus coup pour coup (37-35 pour les Bleus après prolongation). Et Karabatic et Hansen but pour but: 10 réalisations chacun.