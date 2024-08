Hannes Van Duysen occupe la 7e place du combiné après la demi-finale du bloc

Van Duysen, benjamin de la délégation belge à 19 ans, a validé les zones hautes des deux premiers blocs, inscrivant 10 et 9,8 points. Le Gantois n'a ensuite validé que la zone basse du troisième bloc pour 4,8 points avant de valider la zone haute sur le quatrième et dernier bloc, marquant 9,7 points.

Avec un total de 34,3 points, Van Duysen pointe à la 7e place avant la demi-finale de la difficulté (lead), discipline où il a été champion du monde U20 en 2023, mercredi à 10h00. Les points du bloc et la difficulté seront additionnés et les huit premiers seront qualifiés pour la finale programmée vendredi avec le bloc à 10h15 et la difficulté à 12h35.