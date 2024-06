JO-2024: la première gymnaste indonésienne aux Jeux veut montrer la voie

Dans un pays qui n'a d'yeux que pour le badminton et le football, Rifda Irfanaluthfi est la toute première gymnaste d'Indonésie à se qualifier pour les Jeux olympiques. Elle veut montrer la voie et populariser son sport avant que Jakarta accueille les Championnats du monde en 2025.

"Je ressens un sentiment d'impatience et d'enthousiasme. J'espère qu'en me qualifiant pour les Jeux olympiques, le monde connaîtra mieux l'Indonésie", explique-t-elle à l'AFP dans un gymnase de Jakarta. "Mais je m'inquiète aussi des blessures et cela m'a empêché de dormir ces cinq derniers jours", ajoute-t-elle.

L'exploit de sa qualification au concours général, obtenue l'été dernier aux Championnats du monde à Anvers (Belgique), est d'autant plus impressionnant que l'Indonésie ne dispose pas encore d'un centre national de gymnastique et que la société indonésienne, y compris ses sports de haut niveau, reste dominée par les hommes.

- "Devenir championne" -