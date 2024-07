JO-2024: les grands noms du sport européen attendus à Paris

Champion olympique inattendu du 100m à Tokyo, l'Italien Marcell Jacobs voudra récidiver. Mais avec un titre de champion d'Europe décroché en 10 sec 02 à Rome, le sprinter est encore loin des 9 sec 77 du Jamaïcain Kishane Thompson, homme le plus rapide de l'année.

A la hauteur, l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a effacé début juillet un record du monde vieux de 37 ans en franchissant une barre à 2,10 m... à Paris. A 22 ans, elle arrivera aux JO en favorite tout comme Gianmarco Tamberi, récent champion d'Europe de la hauteur et meilleur performeur mondial de la saison à 2,37 m. Touché aux ischio-jambiers, le showman italien a dû renoncer à deux concours mais devrait être rétabli pour les Jeux.

Mondo Duplantis sera lui le grandissime favori du concours de saut à la perche. Le Suédois, champion olympique de Tokyo et récent champion d'Europe, arrivera à Paris en grande forme, trois mois après avoir amélioré pour la huitième fois le record du monde pour l'établir à 6,24 m.

Chez les hommes, le Norvégien Karsten Warholm, seul homme à ce jour sous les 46 secondes, tentera de conserver son titre mais devra, comme à Tokyo, se défaire du Brésilien Alison Dos Santos et de l'Américain Rai Benjamin, en grande forme cette saison.

- Basket -

Vainqueur du Tournoi de qualification olympique avec la Grèce, Giannis Antetokounmpo va disputer à 29 ans ses premiers Jeux et les premiers de son équipe depuis 2008. Champion de NBA 2021 avec les Milwaukee Bucks, le "Greak Freak" pourrait croiser sur les parquets le Serbe Nikola Jokic, mais pas le Slovène Luka Doncic qu'il a été éliminé de la course olympique au TQO.

- Cyclisme -

Champion du monde de cyclisme sur route, le Néerlandais Mathieu van der Poel sera un des principaux prétendants au titre olympique à Paris. Mais la présence du Slovène Tadej Pogacar et des Belges Remco Evenepoel et Wout Van Aert rendent bien incertaine l'issue des 273 km de course.