JO-2024/Hand: Cléopâtre Darleux abat la dernière carte de son jeu

"Je pense qu'entre ce qu'il a vu et ce que j'ai pu lui dire, ça a peut-être fait pencher la balance et au vu des objectifs de l'équipe, de la pression, de mon expérience, cela a peut-être joué" dans sa sélection, estime-t-elle.

Le sélectionneur tricolore, qui a trouvé la gardienne "en grande forme physique, sans aucune appréhension dans le but" en début de préparation, a rappelé que "les Jeux sont une compétition pour des gardiennes d'expérience".

Pour le choix des deux titulaires, le suspense demeure selon lui.

"Je les regarde, elles ont toutes les trois des qualités, elles sont toutes les trois explosives. C'est peut-être sur ce poste-là que ça travaille le mieux et le plus", insiste Krumbholz.

"Elles sont vraiment très sérieuses, Amandine (Leynaud, entraîneure des gardiennes) les fait beaucoup travailler et après arrivera l'heure des choix. Il y en aura une qui ne sera pas dans les 14 (retenues), mais est-ce qu'elle rentrera ? Il peut y avoir des rotations ensuite" après blessure.

Et un espoir de voir Paris pour décrocher une nouvelle médaille d'or. "On ne peut pas se cacher, assure Darleux. L'équipe performe, on est championne olympique en titre, championne du monde en titre (...) On sait qu'on peut le faire, on connaît nos qualités, on a une équipe avec un groupe complet et très compétitif". Dont trois gardiennes à la lutte.