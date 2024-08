Judith Vandermeiren estime que les Red Panthers doivent hausser leur niveau de jeu

Mercredi, les Panthers ont remporté leur troisième victoire consécutive en battant le Japon 3-0. "Nous sommes surtout contentes des trois points et du neuf sur neuf, ce qui est magnifique pour certaines qui vivent leurs premiers Jeux", raconte Vandermeiren. "Cependant, ce n'était pas notre meilleur match contre le Japon. Nous nous sommes retrouvées dans une sorte de match de ping-pong, qui, sous la chaleur, nous a coûté plus d'énergie que prévu. Après le match, j'ai vu dans le vestiaire des visages qui n'étaient pas satisfaits."

La Belgique est désormais assurée de passer la phase de poules et de terminer parmi les huit meilleures équipes. "La pression est quelque peu retombée car nous savons que nous jouerons les quarts de finale, mais les deux derniers matchs de poule sont encore importants", souligne Vandermeiren en faisant référence aux matchs contre les Pays-Bas et l'Allemagne. "Nous voulons terminer le plus haut possible pour obtenir une position favorable dans le tableau, mais nous devons également continuer à travailler sur nos points faibles."