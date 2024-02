Julie Allemand de retour en WNBA "pour mieux se préparer et être meilleure pour les JO"

Lors de la présentation à la presse de sa nouvelle franchise, Julie Allemand a justifié son choix pour "se préparer au mieux et être prête pour les JO", avec la Belgique à Paris.

"Je m'étais dit que j'y retournerais encore, mais je n'étais pas sûr il y a un mois que ce serait pour cet été parce qu'il y a les Jeux", a expliqué la championne d'Europe avec les Belgian Cats. "Quand on s'est qualifiée, je me suis demandée ce que je pouvais faire pour être meilleure et pour être prête pour les JO. Je me suis dit que le meilleur moyen était de jouer la WNBA. Parce que vous jouez contre les meilleures équipes, les meilleures joueuses, y compris à l'entraînement. C'est le meilleur niveau au monde. C'est dur tout le temps, dur de gagner un match. Il faut être à 100% tout le temps, la compétition c'est autre chose là-bas. Et quand tu as une place là-bas, tu dois vraiment être reconnaissante. L'occasion s'est présentée, et dès fois il faut la saisir quand elle passe, pour ne pas la manquer".