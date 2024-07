Justine Rasir a participé à la fête face à la France: "On a affiché la bonne mentalité"

Autrice de l'ouverture du score dès la 7e minute de jeu, Rasir a évoqué ses objectifs et ceux des Panthers dans ce rendez-vous parisien. "J'ai l'envie de faire mieux à chaque match et donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. Nous avons de grandes ambitions dans ce tournoi et j'espère qu'il nous reste de belles choses à accomplir. Ce serait fantastique", a terminé l'attaquante de 22 ans, 7 buts en 72 sélections.

Après un but important face à la Chine dimanche (2-1), Ambre Ballenghien a continué sur sa lancée avec un doublé face aux voisines d'outre-Quiévrain. "C'est spécial de jouer contre le pays-hôte, qui plus est notre voisin. C'était une belle bagarre", a raconté la pensionnaire de La Gantoise, qui a pris des photos avec la Française Delfina Gaspari à l'issue du match. "On joue ensemble en club et c'est l'une de mes meilleures amies. C'était génial de jouer contre elle aux Jeux."

Après un duel contre le Japon mercredi, les filles de Raoul Ehren devront encore affronter les Pays-Bas et l'Allemagne. "On y va match après match", a ajouté Ballenghien en utilisant la formule consacrée. "Le plus important sera d'atteindre notre meilleur niveau pour la phase finale. On veut juste grandir au fil du tournoi."