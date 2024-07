Koen Vereecke, en selle sur Kasanova, deuxième du Grand Prix

Koen Vereecke, 55 ans, a terminé deuxième du Grand Prix du jumping quatre étoiles de Valkenswaard, aux Pays-Bas, dimanche. En selle sur l'étalon de 14 ans Kasanova, il a signé un barrage sans faute sur 1m55 mais le Saoudien Khaled Almobty sur Spacecake a été 77 centièmes de seconde plus rapide. En duo avec Cash du Plessis, l'Italien Lorenzo de Luca a terminé troisième à 1.62.

Yenthe Schrijvers et Idem figuraient dans les dix-sept combinaisons qualifiées pour le barrage. Lors du parcours, ils ont fait tomber deux barres et ont terminé à la dix-septième place. Abdel Saïd et Etincelle, qui ont écopé de huit points de pénalité dans le premier tour, se sont classés 31e.