La Belgique a participé au Relais autour du monde

Les Jeux Olympiques de Paris débuteront dans 500 jours, le 26 juillet 2024. Pour fêter ce jour symbolique, la deuxième édition du Relais du monde - Terre de Jeux 2024 a été organisée ce mardi 14 mars. Il a réuni quelque 20.000 participants répartis dans 116 pays et territoires d'Outre-Mer à travers la planète. Tout au long de la journée, suivant les différents fuseaux horaires, chaque pays organise de 9 à 10 heures du matin un événement sportif et passe le relais (virtuellement sur les réseaux sociaux) à une autre nation. La Belgique a reçu le témoin du Liban à 9 heures et l'a transmis une heure plus tard au Ghana. Dans l'intervalle, un cross sur un circuit d'un kilomètre au pied de l'Atomium était organisé par le Comité olympique et interfédéral belge (COIB), le Comité paralympique belge (BPC) et l'ambassade de France en Belgique.