La Belgique reste 6e au classement mondial en basket féminin, 2e nation européenne

Les Américaines, championnes olympiques et du monde en titre, sont en tête de ce classement mondial avec 834.8 points devant la Chine (686) et l'Australie (668.8). L'Espagne, première nation européenne, est 4e (658.1). Le Canada (653.4) complète le top 5.

Les Belges, championnes d'Europe, sont 6es avec 652.8 points et devancent toujours la France, 7e (649.2). Le top 10 reste inchangé, alors que l'Allemagne, qualifiée pour la première fois pour les JO et qui organisera la Coupe du monde 2026, progresse de six rangs (19e), la Hongrie grimpe de 5 places (16e).

Ce classement, couplé à des principes géographiques, servira de base pour le tirage au sort du tournoi olympique de basket féminin le 19 mars à Nyon en Suisse, au siège de la FIBA.