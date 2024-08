"La chair de poule": Manon Claeys et Joachim Gérard porteront le drapeau belge lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques

Dans la foulée des Jeux Olympiques qui se sont achevés le 11 août, les Jeux Paralympiques prennent possession de la capitale française jusqu'au 8 septembre avec une délégation belge composée de 29 athlètes. La cavalière Manon Claeys, 38 ans, et le joueur de tennis Joachim Gérard, 35 ans, porteront le drapeau belge lors d'une cérémonie qui aura lieu elle aussi en dehors des stades, à partir de 20h00 mercredi, a annoncé lundi le Comité paralymique belge.

Après la Seine, ce sont les Champs-Élysées et la Place de la Concorde qui serviront de théâtre à un spectacle qu'on annonce comme une grande "parade populaire", précise le communiqué. "En tant qu'athlète paralympique et fière de l'être, je me sens très honorée par cette mission", a commenté Manon Claeys citée dans le communiqué. "Nous avons un rôle de modèle pour les personnes déficientes, mais aussi les autres, car nous montrons que tout est possible si on n'abandonne pas… Cela me donne un boost supplémentaire pour rendre la Belgique fière. Cela dit, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre pour cette cérémonie. Participer à la cérémonie d'ouverture à Tokyo était déjà très impressionnant. Ici, avec le drapeau, du public et dans des lieux mythiques, j'en ai déjà la chair de poule".