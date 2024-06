La France remporte la Ligue des Nations face au Japon

Du 27 juillet au 10 août, le tournoi olympique de volley mettra aux prises douze équipes. La France, hôte, sera alignée dans le groupe A contre la Slovénie, le Canada et la Serbie. Le Japon fera partie du groupe C avec les États-Unis, l'Argentine et l'Allemagne. Le groupe B sera composé de la Pologne, de l'Italie, du Brésil et de l'Égypte.