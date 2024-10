La volonté de vaincre de Hubo triomphe du flegmatisme de Hurry Up

Lors de la seconde rencontre avancée de la 7e journée de la Super handball League, Hubo a battu Hurry Up 32-30. Une rencontre à rebondissements dont on ne retiendra que le dernier quart d'heure.

Une première période jouée sur un tempo modéré du côté des visiteurs qui donnaient l'impression de se trouver en terrain conquis et de jouer à l'économie alors que l'équipe locale tentait d'accélérer le jeu mais butaient sur une défense néerlandaise bien en place. Les adversaires s'adonnèrent au jeu du chat et de la souris jusque dans le moneytime de la première période quand Hurry Up pris trois unités d'avance à la 27e mais Hubo ramènera l'écart à deux unités à la mi-temps sifflée sur le score de 15-17.

Une seconde période qui débuta de la même façon que la première. Elle vit Hurry Up creuser l'écart qui atteindra son maximum à la 42e (18-22).