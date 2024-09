L'ancien joueur de NBA congolais Dikembe Mutombo est décédé

Partager:

L'ancien basketteur congolais Dikembe Mutombo est décédé à l'âge de 58 ans d'une tumeur au cerveau, a annoncé lundi la Ligue nord-américaine de basket (NBA), dans laquelle il a joué pendant vingt ans.

Mutombo a été sélectionné par les Denver Nuggets lors de la draft 1991. Il est resté à Denver jusqu'en 1996 avant de rejoindre Atlanta. Il a ensuite joué à Philadelphie (2001-2002), New Jersey (2002-2003), New York (2003-2004) et Houston, où il a terminé sa carrière en 2009 à la suite d'une blessure au genou. Pivot de grande taille (2m18), Mutombo a disputé deux finales, en 2001 avec les Sixers et en 2003 avec les Nets, s'inclinant respectivement contre les Lakers et les San Antonio Spurs.

Il a été élu quatre fois défenseur de l'année, trois fois meilleur contreur et deux fois meilleur rebondeur. Il a aussi été sélectionné huit fois pour le All Star Game. Très impliqué socialement, Mutombo a grandement contribué au financement de la construction d'un hôpital moderne dans la banlieue Est de Kinshasa en 2005. Mutombo se trouvait à l'aéroport de Bruxelles au moment des attentats du 22 mars 2016. "J'ai entendu des gens hurler et tout le monde s'est mis à courir", avait-il raconté à la CNN. "Une femme a dit 'Tout le monde sort, il faut y aller, il faut y aller. Beaucoup de gens saignent à l'étage du dessous, beaucoup de gens sont blessés.' J'ai pris mon sac et je me suis mis à courir moi aussi."