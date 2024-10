L'Angleterre organisera l'Euro de hockey en 2027

La phase de poules et les quarts de finale se dérouleront au Lee Valley Hockey and Tennis Centre, qui se situe dans le Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. Une procédure doit encore avoir lieu pour choisir le lieu des demi-finales et de la finale, qui se dérouleront devant un public élargi.

L'Angleterre avait été le théâtre du championnat d'Europe de hockey pour la dernière fois en 2015, déjà à Londres.

D'après EuroHockey, "la candidature de l'Angleterre a démontré les infrastructures solides du pays, le public passionné et une vision innovante pour la progression du sport. Cet événement sera un grand pas dans la stratégie à long terme de l'Angleterre pour la promotion du hockey, l'augmentation de sa visibilité, de sa pertinence et de son accessibilité à travers le pays.