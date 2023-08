Le Belge Matthieu Bonne reporte sa tentative de record du monde de nage non-stop

Le Belge Matthieu Bonne reporte à jeudi matin sa tentative de record du monde qui consiste à nager d'une traite le plus longtemps possible en mer, dans l'océan ou dans une baie, sans la moindre assistance. Initialement, elle devait débuter ce mercredi, mais les services météorologiques grecs prévoient, dans le golfe de Corinthe, des vents s'élevant jusqu'à 6 sur l'échelle de Beaufort. Cela signifie que les vents sont forts et qu'il serait dangereux de nager.