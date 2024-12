Le cheerleading, un sport qui garde une image très féminine: "J'avais des appréhensions, mais après, je me suis renseigné"

Le cheerleading est un sport qui nous vient tout droit des États-Unis et qui s'est popularisé via les séries télévisées et différents sports comme le basket. La pratique n'en est qu'à ses balbutiements en Belgique.

Le cheerleading est un sport qui demande de la précision, de la synchronisation, du gainage, mais aussi... du sourire. "Même s'il y a un déséquilibre en-dessous, on ne doit pas le montrer, il peut être un peu crispé parfois, mais on essaie que ça reste naturel et de ne pas le faire paraître", explique Eléonore Melin, membre des UCLouvain Wolves Cheerleaders.

Et parmi les 26 étudiants qui composent l'équipe universitaire, vice-championne du monde de la discipline, on retrouve 7 garçons. La mixité tend à se développer dans le cheerleading, mais le sport garde une image très féminine. "J'avais des appréhensions, mais après, je me suis renseigné et je sais que la plupart des équipes aux États-Unis ont une majorité d'hommes, du coup, je me suis dit que c'était juste moins connu en Belgique", note Kevin David, membre des UCLouvain Wolves Cheerleaders.