En 50 ans, deux stades sont sortis de terre en Belgique: "Beaucoup de clubs misent sur le sportif avant de miser sur l'organisation"

À quelques mètres du stade du Tivoli inauguré en 1972, le chantier du nouveau stade de la RAAL La Louvière se poursuit. L'enceinte sera dotée d'un terrain synthétique et accueillera les matchs et les entrainements des équipes masculines et féminines. L'inauguration est prévue pour juillet 2025 et Salvatore Curaba, le président du club, a un petit rêve en tête.

"Avec un peu de chance, on va peut-être déjà être en D1A l'année prochaine. Ce serait formidable d'inaugurer le stade en division 1", déclare-t-il. En effet, la RAAL La Louvière vient à peine de faire son retour dans le football professionnel et occupe pour l'instant une plus qu'encourageante deuxième place en Challenger Pro League (les Loups étaient même en tête, avec Zulte Waregem, jusqu'à la faillite de Deinze). La saison prochaine, 'la meute' pourra évoluer dans une toute nouvelle tanière de 8.000 places. Le chantier va coûter 16 millions d'euros au club, sur fonds propres.