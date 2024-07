Le duo Geurts/Maenhaut recule d'un rang avant les trois dernières régates

Avec 73 points, Geurts, 24 ans, et Maenhaut, 25 ans, se maintiennent donc dans le top 10, la condition pour disputer jeudi la course aux médailles, où les points seront doublés. Avant celle-ci, trois dernières régates sont encore programmées mercredi, où il faudra éviter les gros scores.

Les championnes d'Europe en titre, 14e des JO de Tokyo en 2021, ont signé une belle première manche, conclue en 4e position. Un résultat qui leur permettait de grimper à la 4e place du classement général provisoire. Les deux régatières flandriennes n'ont pu tenir le même cap durant les deux manches suivantes. Sous un vent de sud-est, bien plus puissant que lors des deux premières journées, elles ont ensuite connu une manche 'sans'. Partie en tête de la flotte, elles ont progressivement reculé pour finir 18es. Soit un solide recul au classement, puisqu'elles perdaient cinq rangs pour se positionner à la 9e place. La troisième et dernière manche, la 9e depuis l'entame de la compétition, se ponctuait sur une 7e place pour les deux Belges, les maintenant 9es du classement provisoire.

La tête du classement est actuellement occupé par les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz, championnes du monde en titre, avec 35 points, devant les Françaises Sarah Steyaert et Charline Picon (40 pts) et les Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler, vice-championnes du monde (58 pts).