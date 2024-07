Le gardien Vincent Vanasch avant l'Inde : "Faire circuler la balle et garder de l'énergie"

Avec encore l'Inde et l'Argentine à jouer, la Belgique se dirige vers la première place du groupe. "Cette première place est surtout importante sur le plan mental: on veut montrer que l'on peut toujours gagner et en toutes circonstances", a déclaré Vanasch. "Quel que soit l'adversaire que nous affrontons, nous avons les armes pour gagner."

Le plan face à l'Inde jeudi est clair. "Nous devons faire circuler la balle le plus possible, faire courir l'adversaire et garder un maximum d'énergie pour le match de vendredi face à l'Argentine", explique Vanasch, qui est satisfait non seulement du collectif, mais aussi de ses performances individuelles jusqu'à présent. "Je pense que je me débrouille bien et que je donne confiance à l'équipe. Dans nos meilleurs moments, j'ai fait de bons arrêts."