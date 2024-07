Le perchiste Ben Broeders confiant: "Beaucoup de choses sont possibles"

L'approche aux Jeux ne s'est pas déroulée comme prévu. "J'ai dû renoncer à ma dernière compétition en raison d'un problème au quadriceps, mais en fait, ce n'était pas une mauvaise chose", a confié Broeders. "J'ai pu ainsi rester trois semaines de plus à la maison, et cela m'a fait du bien. J'ai pu me préparer tranquillement. Je me sens bien et reposé." Ses dernières compétitions n'ont pas été convaincantes. "Il y a eu une petite faute au saut, que j'ai pu localiser et résoudre", a indiqué Broeders. "J'ai beaucoup de hauteur dans mes sauts, mais pas de profondeur. Cela ne te sert pas à grand-chose."

Broeders est revenu sur sa décevante 13e place à l'Euro de Rome en juin. "J'étais en bonne forme, mais je pensais trop à Paris. J'attends cela depuis des années", a expliqué le perchiste. Aux Jeux, Broeders doit "profiter". "C'est important pour moi. Ma forme est très bonne et j'ai beaucoup d'expérience, donc tout indique que je vais pouvoir donner une bonne suite à ma préparation. Beaucoup de choses sont possibles."