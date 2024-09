Léa Bayekula après sa médaille d'or sur 100 mètres : "Le travail acharné est récompensé"

"Je suis vraiment très heureuse", a déclaré Bayekula, essoufflée, dans la zone mixte après la course. "Mon entraîneur m'avait seulement donné un conseil avant la course : sois rapide. Et j'ai écouté. Je ne suis pas partie la plus vite, mais parmi les plus rapides, et j'ai senti que j'avais la puissance pour dépasser tout le monde."

Bayekula a également souligné la force de son équipe. "Notre travail acharné a porté ses fruits aujourd'hui, et je suis très satisfaite. Avec mon équipe, nous travaillons sur cela depuis longtemps. En fait, tout le mérite revient à eux. Aujourd'hui, nous sommes récompensés. C'est une victoire collective. Je suis très fière."