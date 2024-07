L'équipe belge de dressage vise un top 8 à Paris

Au sortir de deux jours de stage à Jabbeke, l'équipe belge de dressage est dans la dernière ligne droite vers les Jeux Olympiques de Paris. Pour la première fois, les trois disciplines de l'équitation sont présents aux Jeux, dans leur version moderne. "Sept pays, dont la France qualifiée d'office, ont réussi cet exploit", souligne Wendy Laeremans, le chef de mission de la délégation belge des sports équestres dans la capitale française. "Cela crée une émulation entre tous les cavaliers, on essaie de valoriser cela et de les réunir quand c'est possible pour former un véritable esprit d'équipe".

Au niveau des objectifs, c'est la performance en équipe qui retient l'attention. "On vise le top 8", a lancé Jeroen Van Lent, le manager de l'équipe de dressage, vendredi à Jabbeke. "Le premier objectif est de passer les qualifications et d'être parmi les dix pays à disputer le Grand Prix Spécial par équipe, et de là, rejoindre le top 8. Ce n'est pas un vain espoir, c'est réaliste par rapport à nos dernières prestations", faisant référence notamment à la 8e place de la Belgique à l'Euro à Riesenbeck l'an dernier, et au vu des prestations individuelles des cavaliers.

Le format de Tokyo, avec trois cavaliers (et non quatre avec le moins résultat non comptabilisé), est reconduit et ouvre encore plus de perspectives pour les nations, dont la Belgique, situées juste derrière les ténors.

Les cavaliers et leurs montures se rendront à Versailles le 26 juillet pour une entrée en compétition soit le 30 ou le 31 juillet lors de l'une des deux journées des qualifications.