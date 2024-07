Les athlètes belges ont participé à la parade de la Cérémonie d'ouverture de Paris

Il était représenté par 29 de ses 165 sélectionnés, plus 8 réservistes. Derrière leur capitaine Emma Meesseman, les onze autres Belgian Cats Julie Vanloo, Elise Ramette, Antonia Delaere, Maxuella Lisowa-Mbaka, Becky Massey, Laure Résimont, Ine Joris, Bethy Mununga, Billie Massey, Kyara Linskens, Nastja Claessens étaient réunies. Tout comme les trois autres cavaliers d'obstacles Wilm Vermeir, Gilles Thomas et le réserviste Grégory Wathelet, venus accompagner Jérôme Guéry l'autre porte-drapeau belge.

Les athlètes John Heymans et Vanessa Sterckendries, la badiste Lianne Tan, la boxeuse Oshin Derieuw, l'équipe de dressage Larissa Pauluis, Flore De Winne, Domien Michiels et la réserviste Charlotte Defalque, l'escrimeur Neisser Loyola, la judoka Gabriella Willems, la nageuse Florine Gaspard, le pongiste Martin Allegro, les régatiers et régatière de voile William De Smet, Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen, les trois hockeyeurs réservistes Loic Van Doren, Maxime Van Oost, Cédric Charlier et les trois hockeyeuses réservistes Lucie Breyne, Abigail Raye, Aisling D'Hooghe.