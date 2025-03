Comment l'idée géniale de Barbara Duriau durant le confinement est devenue un enfer: "Un tsunami déferlant m'est tombé dessus"

En 2020, la créatrice et graphic designer bruxelloise Barbara Duriau décide de créer un groupe Facebook de partage de photos, "View From My Window". "Le principe était super simple, c'était une idée tout à fait innocente. Mon idée était de rassembler les confinés du monde entier sur un groupe Facebook sur lequel ils pouvaient partager leurs vues depuis chez eux pendant le lockdown", explique-t-elle. Un moyen, donc, de "s'évader quand on est enfermé".

Le groupe est un énorme succès et atteint, très rapidement, le million de membres. Des milliers de photos y sont alors partagées. Le projet est titanesque, mais Barbara Duriau ne s'arrête pas : "Une fois qu'on est dans cet engrenage, on a envie d'en faire plus et plus et plus".