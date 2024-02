Les Belgian Cats contentes de débuter par les USA, selon Emma Meesseman et Julie Allemand

"Il va falloir être intelligentes", ont confié en choeur les deux joueuses lundi à l'Hôtel de Ville d'Anvers, évoquant d'abord le duel de prestige jeudi face aux Américaines, championnes du monde et championnes olympiques. "Nous sommes déjà contentes de commencer par les États-Unis", a estimé Emma Meesseman, MVP de l'Euro 2023 et championne WNBA avec Washington Mystics en 2019. "Parce qu'il va falloir de suite être au plus haut niveau, mais le résultat ne sera pas important. Notre objectif est clair, se qualifier pour les JO. Il ne s'agit pas de gagner tous les matches, pas maintenant. Ce sera pour cet été si on se qualifie, après 6 semaines de préparation. Ici, nous avons trois jours et l'espoir en sortant du match contre les Américaines sera d'être meilleurs qu'en commençant la partie. Il faudra laisser ensuite le Sénégal ou le Nigeria derrière nous."

"Un exploit contre les États-Unis ne nous servirait à rien si on foire les deux matches qui suivent", a renchéri Julie Allemand, meneuse de Lyon, passée par Indiana Fever et Chicago Sky. "Si on a l'option de gagner à 5 minutes du terme, il n'est pas dit qu'on va tout sacrifier pour le faire. Il faut rester malin et savoir comment on veut gérer les choses. C'est une semaine particulière pour nous, il ne faut pas croire que c'est gagné d'avance. Il faut rester lucide et rentrer dans notre bulle dès demain ou mercredi. Jouer les Américaines sera un bon entraînement. On a rien à perdre et ça va nous préparer à affronter Sénégal et Nigeria qui sont aussi des équipes très agressives, et qui veulent autant que nous la qualification."

Le Sénégal (2000, 2016) et le Nigeria (2004, 2020) viseront une troisième participation aux JO.