Les Belgian Cheetahs 7es du 4x400m, les Etats-Unis frôlent le record du monde

Les Belgian Cheetahs ont terminé septièmes du relais 4x400m féminin en athlétisme, samedi, aux Jeux Olympiques de Paris. Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes et Helena Ponette ont couru en 3:22.40. Les Etats-Unis ont été titrés en 3:15.27, à seulement 10 centièmes du record du monde toujours détenu par l'URSS depuis 1988. Les Pays-Bas ont pris la deuxième place (3:19.50) et la Grande-Bretagne (3:19.72) a complété le podium.

Van den Broeck a lancé le relais belge en septième position avec un premier tour en 51.57. Imke Vervaet (49.80) a grappillé une position avant de céder le témoin à Hanne Claes. Claes (51.08) a reculé d'une place. Ponette (49.95) est restée en septième position. Avec leur total de 3:22.40, les Cheetahs manquent de peu le record de Belgique, fixé à 3:22.12 depuis le 21 août 2022. Les Cheetahs avaient terminé septièmes des Jeux de Paris en 2021.

Les Etats-Unis ont dominé la course du début à la fin. Shamier Little avait déjà mis les Américaines aux commandes. Sydney McLaughlin-Levrone (47.71), championne olympique du 400m haies, s'est chargée de creuser un écart impossible à rattraper pour les autres équipes. Gabby Thomas (49.30), sacrée sur 200m, et Alexis Holmes (48.78) ont complété le travail. En 3:15.27, elles frôlent le record du monde et le record olympique de l'URSS.

Avec Femke Bol en dernière relayeuse, les Pays-Bas (3:19.50) ont pris la deuxième place devant la Grande-Bretagne (3:19.72).