Les Belgian Cheetahs débloquent leur compteur et décrochent le bronze

Les Cheetahs, avec Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Cynthia Bolingo et Helena Ponette, ont ont franchi la ligne en 3:22.95, à 83 centièmes de seconde de leur record de Belgique, pour prendre la troisième place.

Le relais 4x400 m féminin remporte donc la toute première médaille de son histoire dans un grand championnat dans sa 10e finale internationale. Il s'agit de la quatrième médaille de la Belgique dans ces championnats après celles en or d'Alexander Doom (400 m) et Nafi Thiam (heptathlon) et celle en bronze de Noor Vidts (heptathlon).

La victoire est revenue aux Pays-Bas en 3:22.39 devant l'Irlande, médaillée d'argent en 3:22.71.