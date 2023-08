Les décisions ont été claires pour Dario Gjergja : "travailler avec la jeune génération"

La Belgique a battu la République tchèque (75-73) et l'Argentine (85-84) en préparation de ce rendez-vous dans la capitale turque, qui verra les Belges défier la Croatie, les Pays-Bas et la Suède.

Dario Gjergja s'est montré optimiste à l'issue des matches de préparation. "On a été capable de mettre de l'intensité, maintenant ce n'est pas facile de mettre des choses en place en deux semaines, ni de réaliser quelque chose sur une aussi courte campagne", a regretté le sélectionneur de l'équipe nationale et d'Ostende samedi auprès de l'Agence BELGA. "Ce serait mieux d'avoir quatre semaines de préparation, mais le but est de trouver au plus vite un équilibre dans l'équipe et de se familiariser avec des matches à enjeu, sous la pression. C'est vraiment un nouveau départ. On a été très clair là-dessus, sur les décisions prises. Nous travaillons désormais avec cette jeune génération. J'aimerais bien sûr voir encore d'autres jeunes comme Toumani Camara ou Ajay Mitchell, mais je n'aime pas parler de joueurs en particulier, c'est l'équipe qui compte".

Quinten Smout, 21 ans, et Joppe Mennes, 20 ans, ont obtenu une sélection pour la première fois, mais le groupe des Belgian Lions est jeune avec plusieurs éléments ayant disputé l'Euro U20 (4e) dont Thijs De Ridder, 20 ans. Tim Lambrecht, Elias Lasisi, Siebe Ledegen, Mattias Palinckx, Milan Samardzic et Loïc Schwartz complètent le noyau à Istanbul.