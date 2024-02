Les Indoor Red Lions s'inclinent 2-4 devant la Pologne dans leur 2e match à Louvain

La Belgique s'est inclinée 2-4 devant la Pologne (FIH-12) dans son 2e match de l'Euro de hockey en salle messieurs, jeudi soir, au Sportoase de Louvain. Avec son succès 4-2 quelques heures plus tôt contre le Portugal, les Indoor Red Lions comptent 3 unités dans le groupe B, tout comme la Pologne et le Portugal qui se sont imposés 4-1 sur l'Ukraine en début de soirée.

Les hommes de Maxime Bergez, 4e mondiaux, ont bien entamé la partie, ouvrant le score sur une belle action individuelle de leur capitaine Philippe Simar (3e). Celui-ci a manqué de faire le break en ne convertissant pas un stroke accordé à la suite du 1er pc belge. Les Polonais sont bien revenus dans le match , transformant leurs 2e et 3e pc via Gracjan Jarcynski (9e et 10e). Le même joueur, en contre, portait même le score à 3-1 (17e), avant que Cyril Hermans n'atténue la marque (17e), Gaëtan Dykmans ratant lui également un stroke peu avant le repos. Malgré plusieurs pc et occasions la Belgique n'a jamais réussi à égaliser, la Pologne inscrivant un 4e but à la dernière minute lorsque les Lions jouaient sans gardien (40e).

La Belgique jouera son 3e match du tournoi vendredi (19h45) contre la République tchèque (FIH-5), avant un dernier match de phase de poules samedi (12h45) contre l'Ukraine (FIH-18).