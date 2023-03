Les Japonais Miura et Kihara couronnés dans l'épreuve par couples

Riku Miura et Ryuichi Kihara sont devenus les premiers Japonais champions du monde de patinage artistique en couples, jeudi à Saitama, au nord de Tokyo.

Miura et Kihara ont obtenu 222,16 points au total, contre 217,48 points pour les champions du monde sortants, les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier. Les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii, champions d'Europe en titre, complètent le podium avec 208,08 points.

Arrivée largement en tête la veille après avoir réalisé un programme court quasi parfait, la paire nippone a su gérer son avance lors du programme libre, malgré une légère chute de Riku Miura.