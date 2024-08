Les Jeux Olympiques, le "Graal" pour Eliott Crestan

Tracassé par des insomnies il y a trois ans, le Namurois a cette fois prévu le coup. "J'ai pris mes somnifères et si je ne dors pas à 3h du matin, j'en prends un. J'espère que ça va aller. Désormais, j'en prends un avant chaque compétition", a dit Crestan, malgré tout "un peu stressé".

Éliminé en demi-finales à Tokyo, Crestan aimerait finir dans le top-8. "C'est ambitieux car le niveau est très élevé et dense. Sur papier, j'ai le 8e temps mais dans un championnat, cela ne veut rien dire. Il faudra courir intelligemment et éviter les erreurs", a-t-il expliqué lundi au village olympique.

Nouveau détenteur du record de Belgique (1:42.43) depuis le 7 juillet, il arrive à Paris en pleine possession de ses moyens. "Les entraînements sont vraiment bons depuis quelques semaines et j'ai fait de bonnes compétitions, ça m'aide au niveau de la confiance."

Les trois premiers de chaque série seront qualifiés pour les demies, les autres iront en repêchages, il n'y a donc plus de qualifiés au temps. "Cela permet d'éviter les calculs dans les dernières séries. Et si tu as un problème en série, ou que tu es dans un jour sans, tu peux encore te rattraper le lendemain, même si cela te coûte un peu d'énergie."

Outre Crestan, la Belgique est aussi représentée par Pieter Sisk et Tibo De Smet sur le double tour de piste. "On s'entend très bien, nous sommes d'ailleurs dans le même appartement. Il y a une vraie émulation positive."