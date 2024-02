Les Lakers renversent les Clippers dans le derby de Los Angeles

Dans les douze dernières minutes, les Lakers ont pu compter sur un LeBron James de gala. Le 'King' a planté 19 de ses 34 points dans le dernier acte pour faire pencher le derby en faveur des 'Purple & Gold'. Épaulé par Anthony Davis (20 points) et D'Angelo Russell (18 points), James a aussi ajouté 8 assists et 6 rebonds et n'est plus qu'à 40 points de devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 40.000 points marqués en carrière.

Privés de Paul George, les Clippers ont eu pu compter sur une prestation aboutie de Kawhi Leonard (26 points, 7 rebonds, 6 assists), insuffisant cependant pour empêcher les Lakers d'inverser la tendance.