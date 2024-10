Les nommés pour les titres d'Athlète mondial de l'année sur piste sont connus

Une semaine après avoir révélé la liste des athlètes susceptibles d'obtenir le titre d'Athlète mondial de l'année 2024 "sur terrain" (dont fait partie NafiThiam), la fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) a publié lundi celle des athlètes "sur piste". Ils sont six chez les dames et six chez les messieurs. Les noms des deux finalistes seront connus à l'issue du vote du public sur les réseaux sociaux qui s'achève le 27 octobre.

Les dames (par ordre alphabétique) sont Julien Alfred (Sainte-Lucie), championne olympique du 100m et du monde en salle du 60m; Beatrice Chebet (Kenya), championne olympique des 5000m et 10.000m et auteure du record du monde du 10 000 m; Faith Kipyegon (Kenya), championne olympique du 1500m et auteur du record du record du monde du 1500m; Sydney McLaughlin-Levrone (États-Unis), championne olympique du 400m haies et du 4x400m, auteure du record du monde du 400m haies; Marileidy Paulino (République dominicaine), championne olympique du 400m et lauréate de la Ligue de diamant sur 400m; Gabby Thomas (États-Unis), championne olympique du 200m, 4x100 et 4x400m.

Les messieurs retenus sont Rai Benjamin (États-Unis), championne olympique du 400m haies et du 4x400m; Grant Holloway (États-Unis), champion olympique du 110m haies et du monde en salle du 60m haies, et auteur du record du monde du 60m haies en salle; Jakob Ingebrigtsen (Norvège), champion olympique du 5000m et auteur ru record du monde du 3000m; Noah Lyles (États-Unis), champion olympique du 100m et médaillé de bronze olympique du 200m; Letsile Tebogo (Botswana), champion olympique du 200m; Emmanuel Wanyonyi (Kenya), champion olympique du 800m et vainqueur de la Ligue de diamant du 800m.

La liste des athlètes retenus pour le titre d'Athlète mondial de l'année "hors stade" sera publiée le 28 octobre.

Les noms des finalistes dans les différentes catégories seront annoncés le 4 novembre.