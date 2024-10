Les Red Dolphins cinquièmes de la course au large en double mixte après une pénalité

La finale a réuni dix bateaux. Tassin et Gerckens, à bord des nouveaux Sun Fast One Design 30 (Class30), sont arrivés au bout de 27 heures et 39 secondes.

Les Anglais Maggie Adamson et Calanach Finlayson ont été titrés devant deux équipages français, Élodie Bonafous/Basile Bourgnon, deuxième, et Charlotte Yven/Lois Berrehar, troisième.

"La Belgique est restée dans le peloton de tête durant toute la course et après une nuit blanche, cela s'est joué sur le sprint final!", a expliqué Gerckens. "C'est notre première course ensemble et on constate que le binôme fonctionne bien même si nous avons encore des marches de progression. On a fait une très belle course", a ajouté Tassin. Tous deux se disent "terriblement déçus" de la pénalité qui leur a coûté cher. "C'est très dur à digérer car c'était une course mondiale", a confié Gerckens.

Ce championnat a notamment pour ambition de promouvoir l'intégration de la course au large aux Jeux Olympiques.