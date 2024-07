Les Red Panthers aux JO pour la 2e fois, les 16 joueuses de la Pro League confirmées

La défense, à cinq comme chez les Red Lions, est sans surprise composée de Stephanie Vanden Borre et Hélène Brasseur dans l'axe, entourées d'Emma Puvrez, Lien Hillewaert et Vanessa Blockmans et Lucie Breyne en réserviste. Comme pour la défense, Ehren continue à faire confiance à des joueuses qui se connaissent depuis des lustres, avec notamment Barbara Nelen, Alix Gerniers et Judith Vandermeiren, déjà présente à Londres 2012, et Michelle Struijk. La seule nouvelle joueuse est Camille Belis, préférée à Pauline Leclef.

L'un des choix les plus attendus était celui de la gardienne. Après avoir écarté Elena Sotgiu début mai avant les matchs de Pro League, Ehren et son staff ont décidé de faire confiance à Elodie Picard, 26 ans, reléguant l'expérimentée Aisling D'Hooghe au rang de réserviste.

L'attaque, là où la Belgique a souvent manqué de réalisme en phase de conclusion, présente le plus de changements. Si les présences de Charlotte Englebert, Ambre Ballenghien et Justine Rasir étaient plus qu'attendues, celles de Delphine Mariën et Emily White étaient sans doute moins évidentes. La vitesse de débordement de la première et les prestations antérieures de la deuxième, avant d'être blessée ces derniers mois, ont convaincu Ehren. Exit donc Louise Versavel, Alexia t'Serstevens, les jeunes Astrid Bonami et Louise Dewaet, ainsi qu'Abi Raye qui sera réserviste.

Le tournoi olympique se déroulera du 27 juillet au 9 août. Un dernier match avant les JO sera organisé à Courtrai, le 12 juillet, contre l'Afrique du Sud.