Les Red Panthers réussissent leur entrée en lice en battant la Chine 2-1

Les Red Panthers ont remporté leur premier match du tournoi de hockey sur gazon des Jeux Olympiques d'été 2024 à Colombes dimanche. L'équipe nationale féminine, 4e nation mondiale, a battu la Chine (FIH 8) sur le score de 2-1 avec des buts d'Ambre Ballenghien (23e) et de Charlotte Englebert (55e). La Belgique rejoint les Pays-Bas en tête du groupe A.

Il s'agit de la deuxième participation de l'équipe nationale féminine aux Jeux Olympiques après ceux de Londres en 2012 à l'issue desquels les Panthers avaient terminé à la 11e et avant-dernière place devant les États-Unis.

Les Red Panthers joueront la France lors de leur prochain match lundi (20h15). Elles ont été versées dans le même groupe que les Néerlandaises, les Françaises, l'Allemagne, le Japon et la Chine. Les quatre premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Les autres sont éliminées.

Après un round d'observation dans le premier quart-temps, les deux équipes ont haussé le niveau avant la pause mais ce sont les Belges qui ont fait mouche en premier. Ainsi, danes l'axe du but, Ambre Ballenghien a envoyé un tir imparable pour Ye Jiao (23e, 1-0).

Dans le troisième quart-temps, la Belgique avait la possibilité de doubler la mise après une faute chinoise mais Stéphanie Vanden Borre a manqué son stroke (36e). Et cette occasion manquée a été payée cash par les joueuses belges qui, quelques secondes après le coup d'envoi du quatrième et ultime quart-temps, ont encaissé le but égalisateur signé Yang Chen (46e, 1-1).

La libération est tombée dans les dernières minutes pour les joueuses de Raoul Ehren avec un but de Charlotte Englebert qui, entourée de trois adversaires, a réussi à envoyer un tir puissant en pivot (55e, 2-1).