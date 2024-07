Les Yellow Tigers s'inclinent en demi-finales face à Porto Rico

L'équipe nationale belge de volley féminin (FIVB 13) n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale de la Challenger Cup samedi. Les Yellow Tigers ont été battues par Porto Rico (FIVB 15) 3 sets à 0 (25-19, 25-15 et 25-16, en demi-finales de la compétition disputée à Manille aux Philippines.

Les Belges seront opposées dans le match pour la troisième place dimanche à l'équipe battue dans la seconde demi-finale. Celle-ci opposera samedi en début d'après-midi (heure belge) le Vietnam (FIVB 33) et la République tchèque (FIVB 16).

La victoire dans cette Challenger Cup est synonyme de qualification pour la Ligue des Nations l'année prochaine, même si la Belgique est pratiquement assurée, grâce à son classement mondial (13e), d'y participer.

La compétition sera ouverte à 18 équipes l'an prochain à savoir les seize présentes en 2024, la lauréate de la Challenger Cup et la meilleure équipe au classement de la fédération internationale (FIVB) qui n'est pas encore qualifiée. Cette place est occupée actuellement par la Belgique.

Grâce à ce classement mondial, les Yellow Tigers sont aussi assurées de disputer les championnats du monde 2025 en Asie. Ils seront désormais organisés tous les deux ans, les années impaires, et réuniront non plus 24 mais 32 équipes. Le choix du (ou des) pays organisateur(s) n'a pas encore été fait. Les championnats d'Europe se joueront eux les années paires.