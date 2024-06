Lianne Tan est qualifiée pour ses quatrièmes Jeux, mais "Paris ne sera pas le point final"

"C'est un peu spécial que j'aie pu me qualifier autant de fois. Si vous aviez dit cela à Lianne lorsqu'elle avait huit ans", elle ne l'aurait probablement pas cru, a avancé Tan. "Mais c'est peut-être dû au parcours atypique que j'ai suivi. Entre-temps, j'ai fait six années d'études et cela m'a peut-être permis de prolonger un peu ma carrière de joueuse. Paris ne sera pas non plus un point final. Est-ce que je continuerai jusqu'à Los Angeles en 2028? Je n'en sais rien. Je ne veux pas trop y penser. Nous verrons comment je me sentirai après les Jeux."

Ces dernières années, Tan a combiné son travail de dentiste avec le badminton. "Pour le moment, je me concentre davantage sur le sport, en vue de Paris. Je m'entraîne pendant deux à trois heures le matin, le tout suivi de séances de musculation. L'après-midi, je travaille, ce qui me prend du temps de repos. Mais ce n'est pas facile de travailler moins. Il y a une forte pénurie de dentistes et il est parfois difficile de dire non aux patients."