Liège s'impose face à Louvain en match d'alignement

Liège l'a emporté face à Louvain (77-75) mercredi en match d'alignement de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de Basket. Avec ce succès, les Principautaires rejoignent Malines à la 4e place du classement provisoire avec 23 points mais un succès de plus (9) et un match de moins (14).

Alors que l'Américain Ralph Bissainthe n'est pas encore qualifié dans le camp louvaniste, les hommes d'Eddy Casteels ont fait la course en tête pendant 35 minutes au Country-Hall. Les Liégeois, emmenés par un Olivier Troisfontaines à nouveau étincelant (25 points, 5 assists) menaient pourtant au repos (36-33). Mais sous la conduite de la paire Jalen Tate - Tyreke Key (respectivement 20 et 22 points), les Bears repartaient de l'avant jusqu'à ce que EJ Anosike (14 points-11 rebonds) et Angel Rodriguez (10 points) ne fassent finalement basculer la rencontre dans le camp liégeois.

Avec cette nouvelle défaite, Louvain reste coincé à la 10 e place du classement provisoire avec 18 points (3 victoires) en 15 matches.