Limburg United se qualifie pour l'Elite Gold, 3e défaite de suite pour Charleroi

Limburg United s'est facilement imposé sur le parquet liégeois où Myles Cale (Limburg) et Angel Rodriguez (Liège) ont chacun planté 22 points. Maxime de Zeeuw a marqué 19 points pour le club limbourgeois, qui renoue avec la victoire après son revers face à Ostende.

Après des revers face à Alost et Anvers, les Spirou ont concédé une 3e défaite face aux Louvanistes, malgré les 20 points de Jhivvan Jackson, meilleur marqueur de la rencontre. Joshua Heath a été le meilleur artificier de Louvain avec 18 points.

Alors qu'il reste une journée à disputer dans la compétition nationale, les cinq clubs belges qualifiés pour l'Elite Gold, qui regroupe les cinq premiers de chaque pays, sont connus. Il s'agit de Charleroi, Ostende, Anvers, Malines et Limburg United.

Louvain, Alost, Mons, Liège et le Brussels disputeront l'Elite Silver lors de la 2e phase de compétition, entre le 11 février et le 29 avril. Viendront ensuite les playoffs nationaux (du 3 au 29 mai) et les playoffs de la BNXT League (du 4 mai au 11 juin) qui se joueront simultanément, comme la saison dernière.