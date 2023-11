Maenhaut et Geurts 12es après la 1re journée

Le duo belge a terminé 4e et 14e de leurs deux régates du jour. Maenhaut et Geurts totalisent 18 points. Les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi trônent en tête avec 2 points après avoir gagné leurs deux courses du jour.

Chez les messieurs (49er), une seule régate a été disputée. Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck ont terminé 21e de leur groupe et sont 63es au classement. Jan van Maercke et Leonard de Silva sont 87es avec 30 points. Les gagnants de chacun des trois groupes - les Espagnols Martin et Jaime Wizner, les Néo-Zélandais Isaac McHardie et William McKenzie (qui ne concourent pas pour le titre) et les Suisses Sébastien Schneiter et Arno de Planta - sont en tête.

En Nacra 17 aussi, une seule régate a été disputée. Lucas Claeyssens et Janne Ravelingien ont obtenu le meilleur résultat belge avec une 13e place, qui est aussi leur place au classement vu qu'il n'y a qu'un seul groupe dans cette catégorie. Kwinten et Lieselotte Borghijs ont pris la 29e place. Arthur De Jonghe et Mira Vanroose se sont classés 37e. Les Britanniques John Gimson et Anna Burnet pointent au premier rang.

Dix-sept régates sont au programme en 49erFX et 49er et une de moins en Nacra 17 avant la course aux médailles, réservée au top 10 et où les points sont doublés, au menu le lundi 13 novembre.